Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht am Kurpfalz-Park

Wachenheim (ots)

Am 26.08.2021 im Zeitraum von ca. 12:50 bis 17:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kurpfalzparks zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, einen ordnungsgemäß in der Nähe des Haupteingangs geparkten weißen PKW SEAT Alhambra im Bereich der hinteren Stoßstange. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell