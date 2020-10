Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Dreister Einbruch

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Während eine 81-jährige Frau und ihr 84-jähriger Begleiter sich im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Hiesfeld aufhielten, brachen Unbekannte in das Obergeschoss ein.

Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr war noch alles in Ordnung. Als der Mann gegen 23.00 Uhr erneut die Schlafräume betrat, sah er die "Bescherung".

Die Einbrecher hatten sich wahrscheinlich über die Garage Zugang zu einem Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses an der Straße am Heisterbusch verschafft. Hiernach durchwühlten sie alle Räume und stahlen einen Tresor mit Bargeld sowie eine Herrenuhr. Was die Täter darüberhinaus noch erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken, Telefonnummer 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell