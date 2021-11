Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Zeugen gesucht

Wilsum (ots)

Am 5. November war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einer Landmaschine auf der Emlichheimer Straße in Wilsum in Richtung Emlichheim unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme in einer Länge von circa 50 Metern. Die Fahrbahn wurde dabei großflächig verschmutzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

