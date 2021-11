Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - 19-Jährige schwer verletzt

Messingen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Beestener Straße in Messingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-Jährige schwer verletzt wurde. Die junge Frau war gegen 15.50 Uhr in ihrem VW in Richtung Beesten unterwegs. Als sie in einer dortigen Linkskurve aufgrund eines vor ihr fahrenden Treckers abbremste, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

