Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.6 Glückstadt: Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Glückstadt (ots)

Am Dienstag hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Ob der Täter die Wohnung auch betrat, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr waren die Bewohner der Wohnung in der Königsberger Straße unterwegs. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihre Eingangstür offenstand. Offensichtlich hatte ein Unbekannter sie aufgetreten oder auf andere Weise gewaltsam geöffnet. Laut den Anzeigenden war der Täter nicht im Inneren des Objektes. Dass von ihrem Eigentum etwas fehlte, konnten die Geschädigten bisher nicht feststellen.

Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher, der einigen Lärm verursacht haben dürfte, geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell