Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallzeugin hält Radfahrer fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Eine aufmerksame Zeugin hielt am Donnerstag, 26.08.2021, nach einem Verkehrsunfall einen Radfahrer fest und verhinderte dessen Flucht.

Ein 26-jähriger Bielefelder parkte seinen 3 er BMW gegen 07:30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Am Ostbahnhof, gegenüber der Bleichstraße 38. Als er gegen 16:15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er an der linken Fahrzeugseite einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro fest. Den Verursacher konnte er nicht ausmachen, fand an der Windschutzscheibe jedoch eine Nachricht einer Zeugin.

Eine Mitarbeiterin eines Friseursalons sprach den BMW-Fahrer an und gab sich als Zeugin zu erkennen. Sie berichtete, dass ein Mann mit seinem Fahrrad gegen den geparkten BMW gefahren sei. Die Zeugin hatte den Eindruck, dass der Radfahrer beabsichtigte weiterzufahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie hielt ihn fest, hinderte ihn an der Flucht und notierte die Personalien des 26-jährigen Radlers aus Bielefeld.

Sollten sie Zeuge eines Verkehrsunfalls werden, scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu rufen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell