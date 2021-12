Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.3 Warwerort: Kleinbus landet im Graben-Fahrer alkoholisiert

Warwerort (ots)

Am späten Montagabend meldeten Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Kleinbus in der Dorfstraße. Der 49jährige Fahrer war Richtung B203 unterwegs und geriet in einer leichten Linkskurve auf die rechte Bankette. Er überfuhr einen Leitpfosten und rutschte in den angrenzenden Graben. Unverletzt entfernte sich der Unglücksfahrer Richtung Heimatanschrift, wo die Polizei bereits auf ihn wartete. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

