Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Dieb greift in Discounter-Kasse 29.3.21, 18.30 Uhr

Rottweil (ots)

Ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einem Discounter am Kriegsdamm in die Kasse gegriffen und einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Der etwa 175 Zentimeter große Unbekannte, der eine kräftige Statur hatte und einen schwarzen Kapuzenpulli der Marke Puma trug, löste einen Pfandgutschein aus dem Leergutautomaten ein und nutzte diesen Moment aus, als die Kassiererin das Geldfach öffnete. Der unbekannte Täter suchte danach sofort das Weite. Die 28-Jährige Angestellte des Discounters zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell