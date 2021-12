Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.4 Meldorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Meldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in einen Verkaufsanhänger auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Meldorf eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Montag, 18.50 Uhr, bis Dienstag, 09.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über eine Tür in einen Fischverkaufswagen auf dem REWE-Parkplatz in der Heider Straße ein. Sie durchsuchten den Raum und stahlen Getränke, einen geringen Bargeldbetrag und eine Bauchtasche.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem REWE-Parkplatz wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell