Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.5 Glückstadt: Erneute Geldbörsendiebstähle

Glückstadt (ots)

Am Freitagmittag kaufte eine 72jährige Glückstädterin in einem Supermarkt an der Christian-IV-Straße ein. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Jackenaußentasche verschlossen fest verstaut. Im Laden sprachen sie zwei unbekannte Männer mit kurzen schwarzen Haaren an und erfragten eine bestimmte Brotsorte. An der Kasse bemerkte sie sodann, dass ihre Jackentasche offen und die Geldbörse entwendet war. Am Dienstagmittag bemerkte eine 86jährige Glückstädterin nach ihren Einkäufen Zuhause, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Sie war zuvor rund um den Glückstädter Marktplatz in diversen Geschäften und hatte die Geldbörse in ihrer Umhängetasche, welche im Korb ihres Gehwagens platziert war. Da ihre Tasche verschlossen war, muss während der Einkäufe ein Griff in diese durch einen trickreichen Dieb geglückt sein. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, sehr aufmerksam und vorsichtig bei den Weihnachtseinkäufen zu bleiben.

