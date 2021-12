Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211213.5 Schlichting: Trunkenheitsfahrt

Schlichting (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Mann unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol stehend mit einem Auto in Schlichting unterwegs gewesen. Eine Streife überprüfte den Dithmarscher und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Kurz vor 01.00 Uhr kontrollierten Beamte in der Dorfstraße einen Autofahrer. Bereits als der Mann das Fenster seines Wagens öffnete, nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin freiwillig durch den Fahrer absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,03 Promille. Das gerichtsverwertbare Testgerät zeigte im Anschluss auf der Dienststelle 1,16 Promille an, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten und den Führerschein des 58-Jährigen beschlagnahmten. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell