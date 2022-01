Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Hupend und unter Drogeneinfluss unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 15.01.2022, war in Oberlauchringen ein 31 Jahre alter Autofahrer mutmaßlich hupend und unter Drogeneinfluss unterwegs. Gegen 03:40 Uhr hatte sich ein Bewohner beschwert, dass ein Auto permanent hupend durch das Wohngebiet fahre. Der betreffende Pkw konnte von einer Polizeistreife fahrend festgestellt und angehalten werden. Es kam der Verdacht auf, dass der Fahrer berauscht sein könnte. Ein Drogentest war positiv auf die Beeinflussung durch THC, weshalb der Fahrer mit zur Blutprobe musste. So hatte das Hupen nicht nur Auswirkungen auf die Nachtruhe der Anwohner.

