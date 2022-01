Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Garage brennt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 15.01.2022, hat eine Garage in Riedern am Wald gebrannt. Gegen 13:00 Uhr war die Rettungsleitstellte über das Feuer informiert worden. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und löschte das Feuer. Die freistehende Garage wurde schwer beschädigt wie auch drei darin abgestellte Zweiräder und Inventar. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 50000 Euro belaufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte von einem Heizlüfter das Feuer ausgegangen sein.

