Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Inselkirche auf Hiddensee schon zum zweiten Mal bestohlen

Hiddensee (ots)

Bereits am Freitag, dem 03.12.2021 wurde dem Kontaktbeamten der Polizeistation Hiddensee gemeldet, dass es zu einem Diebstahl in der Inselkirche Kloster kam.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde vermutlich in den Abendstunden des 02.12.2021 eine alte hölzerne Spendentruhe im Vorraum der Kirche aufgebrochen und Geld daraus entwendet. Außerdem wurde versucht einen anderen Spendenbehälter zu öffnen, was dem oder den Tätern jedoch nicht gelang.

Der Stehlschaden wird in diesem Fall auf etwa 65 Euro geschätzt. Der Sachschaden, der bei der Diebeshandlung entstand, liegt hingegen bei 300 Euro.

Fast genau einen Monat später kam er erneut zu einem Diebstahl in der Kirche. Am Sonntag, dem 02.01.2022 wurde in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr ein Spendenbehälter samt Holzständer gestohlen. Der Wert der erlangen Beute wird auf fast 300 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen zu den beiden Diebeshandlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/8100 oder der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

