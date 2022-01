Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: PKW kommt von der Fahrbahn ab- Insassen unverletzt

Barth (ots)

Gestern (05.01.2022) ereignete sich bei Barth ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 78-Jähriger aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit seinem PKW Volvo die Flughafenstraße aus Richtung Landesstraße 23 kommend in Richtung Divitz. Am Ortseingang Divitz wird die Flughafenstraße zur Straße Am Wasserwerk. Dort kam der PKW Volvo nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Schild der Wasserwirtschaft und anschließend mit einer Straßenlaterne. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der 78-jährige Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Da aus dem Erdreich Kabel nebst ungeschützter Kupferenden der Laterne ragten, wurde jemand zur Beseitigung der Gefahrenstelle angefordert. Ein Gemeindemitarbeiter übernahm letztlich die Sicherung dieser.

Alle hier genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

