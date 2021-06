Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Auf Ölspur ausgerutscht: Zwei Verletzte nach Sturz mit Motorroller

Bedburg-Hau (ots)

Im Kreuzungsbereich An der Molkerei/ Bedburger Weide in Hasselt kam es heute (30.06.2021) zu einem Unfall. Wegen einer Ölspur rutschten zwei Jugendliche mit ihrem Vesparoller aus. Die 16jährige Fahrerin und ihre 13jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Sturz. Sie mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Angehörige hatten zuvor um 15:43 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und den Rettungsdienst des Kreises Kleve alarmiert. Durch die Feuerwehr wurden die beiden Jugendlichen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Anschließend mussten mehrere Ölflecken mit Bindemittel abgestreut und der Gefahrenbereich gesichert werden.

Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und des Rettungsdienstes. Die Einsatzleitung hatte Oberbrandmeister Tobias Lamers.

