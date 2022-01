Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Stralsund

Stralsund (ots)

Am gestrigen Tag (03.01.2021) wurden bei der Polizei zwei Einbrüche in Stralsund angezeigt, zu denen jetzt Zeugen gesucht werden.

Unbekannte gelangten in der Zeit vom 29.12.2021, 16:00 Uhr bis zum 03.01.2022, 07:00 Uhr in der Wallensteinstraße in die dortige Juri-Gagarin-Schule, welche sich derzeit im Umbau befindet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete(n) der oder die Täter unter anderem Starkstromleitungen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

In unmittelbarer Nähe, konkret in der Thomas-Kantzow-Straße, drangen Unbekannte zwischen dem 02.01.2022, 14:00 Uhr und dem 03.01.2022, 07:40 Uhr in einen Kinder- und Jugendtreff ein und entwendeten dort unter anderem Spielgeräte. Hier wird der Gesamtschaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Derzeit ist nicht bekannt, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftaten geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

