Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberhausen - A2

A3 Autobahnkreuz Oberhausen Richtung Dortmund - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 25. Mai 2021, 04.44 Uhr

Weil er möglicherweise einem Lkw ausweichen musste, kollidierte ein Autofahrer mit seinem Renault am frühen Dienstagmorgen des 25. Mai 2021 mit Schutzplanken eines Fahrbahnteilers auf der A3 im Autobahnkreuz Oberhausen.

Den ersten Aussagen des 32-jährigen Fahrers aus Voerde zufolge musste er zwischen der Parallelfahrbahn der A2 in Richtung Dortmund und dem Abzweig in Fahrtrichtung Arnheim auf der A3 einem Sattelzug ausweichen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte auf den Fahrbahnteiler und wurde hierdurch förmlich in die Luft katapultiert. Der 32-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde komplett zerstört. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 38.000 Euro.

Die Polizei Düsseldorf sucht im Rahmen ihrer Unfallermittlungen nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug geben können.

