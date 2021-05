Polizei Düsseldorf

POL-D: Zukünftige Ermittlerkarriere? - Pfiffiger Junge klärt Unfallflucht in Oberkassel auf

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 30. Mai 2021, 13.35 Uhr

Eigentlich nichts anderes als Polizist sollte ein zehn Jahre alter Junge werden. Streifenteams der Polizeiinspektion Mitte konnten gestern in Oberkassel einen Unfallflüchtigen stellen und ihm den Führerschein abnehmen, weil der Junge richtig und schnell gehandelt hatte.

Zur Mittagszeit beobachte der Zehnjährige an der Cimbernstraße, wie der Fahrer eines weißen Ford-Transit gegen einen geparkten Mercedes fuhr und diesen so auf einen Audi aufschob. Ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern, flüchtete er dann von der Unfallstelle. Geistesgegenwärtig merkte sich der Junge das Kennzeichen des Transporters und wies seinen Vater an, die Polizei zu rufen. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten konnten den Flüchtigen mit der guten Beschreibung des aufgeweckten Jungen dann auf der Oberkasseler Straße / Luegallee anhalten. Am Fahrzeug stellten die Polizistinnen und Polizisten frische Unfallspuren fest. Der Fahrer, ein 41-jähriger Rumäne, musste nach Zahlung einer Sicherheitsleistung noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Ohne die gute Reaktion des pfiffigen Jungen wäre ein solch schneller Ermittlungserfolg wohl nicht möglich gewesen.

