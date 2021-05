Polizei Düsseldorf

POL-D: Angermund - Seniorin stürzt in U-Bahn - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 30. Mai 2021, 11 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 35-jähriger Mann mit der U-Bahn 79 in Richtung Duisburg-Duissern. An der Haltestelle "Froschenteich" bemerkte er einen technischen Defekt an der Bahn und bremste ab. In der Folge stürzte eine 82 Jahre alte Frau im Fahrgastbereich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

