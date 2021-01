Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schlägerei auf der Brinkstraße

BorkenBorken (ots)

Zusammengeschlagen haben Unbekannte zwei Borkener im Alter von 20 und 28 Jahren. Der 20-Jährige habe Freunde der Personengruppe gerade "angemacht", hätten die Täter behauptet und sofort auf diesen eingeschlagen, schilderte der Verletzte. Anschließend seien die Schläger geflüchtet. Warum der 28-Jährige ebenfalls angegangen wurde, ist derzeit unklar. Das Geschehen ereignete sich am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr auf der Brinkstraße in Borken. Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, Bartträger sowie südländisches Aussehen. Ein Täter trug eine orange Jacke, der zweite eine gelbe und der dritte Täter eine schwarze Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell