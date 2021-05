Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaiserswerth - Verkehrsunfall - Mopeds kollidieren - 47-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 29. Mai 2021, 14.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Kaiserswerth hat sich ein 47-jähriger Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 47-jährige Mann mit seinem Moped auf der Arnheimer Straße Richtung Niederrheinstraße unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Arnheimer Straße/Kreuzbergstraße bemerkte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrendes Kleinkraftrad abbremste. Er kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die 52 Jahre alte Fahrerin des anderen Mopeds stürzte ebenfalls, blieb aber unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell