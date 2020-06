Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Modell ein Windmühle gestohlen

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zum Dienstag der vergangenen Woche wurde von einem Grundstück an der Ecke Bremer Straße/Gartenstraße der Nachbau einer Windmühle gestohlen. Die unbekannten Täter zogen die Erdanker, mit den das gelb/rote Modell in einem Beet befestigt war, heraus und transportierten den Eigenbau schließlich ab. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

