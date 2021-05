Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Rees - Zwei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 29. Mai 2021, 16.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 wurden zwei Menschen verletzt. Ein 70-jähriger Mann musste zur stationären Behandlung im Krankenhaus bleiben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 44-jährige Frau mit ihrem Renault auf der A 3 Richtung Köln unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Kattenhorst bei Rees wollte sie ein dreirädriges Leichtkraftrad überholen. Dabei kollidierte sie mit dem Heck des Fahrzeugs. Der 70-jährige Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über das Kraftrad und prallte gegen die Schutzplanke. Der 70-jährige Mann wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Renault-Fahrerin verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 44-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell