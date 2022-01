Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autos fallen durch schnelles Fahren auf - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 16.01.2022, gegen 22:25 Uhr, sind zwei Autos auf der B 34 in WT-Waldshut einer Polizeistreife durch ihr schnelles Fahren aufgefallen. Die Autos, ein Renault und ein BMW, waren hintereinander in Höhe des Gewerbeparks Hochrhein in Fahrtrichtung Waldshut mit mutmaßlich stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In Höhe des Grenzübergangs konnten die beiden Fahrer im Alter von 22 und 25 Jahren von der Polizeistreife an einer roten Ampel kontrolliert werden. Zwischenzeitlich hatten sie sich gegenseitig überholt. Ermittlungen wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurden eingeleitet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Personen, denen die beiden Fahrzeugen ebenfalls aufgefallen waren, sich zu melden.

