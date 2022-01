Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Skaterrampe brennt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 15.01.2022, hat die Skaterrampe an der Bahnstraße am Ortseingang von Wehr gebrannt. Gegen 14:20 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Einem Mann gelang es, mit einem Feuerlöscher die meterhohen Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend zu löschen. An der Anlage wurde sechs Glasfaserkunststoffplatten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erscheint eine absichtliche Brandlegung mit einem Brandbeschleuniger wahrscheinlich. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um Zeugenhinweise!

