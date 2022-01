Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Wieden: Schaf von Männern aus dem Tiergehege entwendet - Schaf unverletzt aber Zaun beschädigt - Polizei sucht Renault-Fahrer!

Durch einen bislang unbekannten Renault-Fahrer wurde am Sonntag, 16.01.2022 gegen 19.00 Uhr einem Zeugen mitgeteilt, wie er vier Personen beobachten konnte, welche ein Schaf in Oberwieden an der Leine führten. Der 25 Jahre alte Zeuge gab einem in der Nähe wohnende Schafsbesitzer Bescheid, welcher bestätigte, dass bei ihm ein Schaf in der Herde fehlte. Die Polizei wurde verständigt und das Schaf konnte kurz darauf angebunden an einem Pfosten im Bereich des Parkplatzes "Wiedener Eck" unverletzt aufgefunden werden. In unmittelbarer Nähe konnten vier Männer festgestellt und befragt werden. Diese gaben an, von einer Wanderung zu kommen, wollten aber keine weiteren Angaben machen. Das Schaf wurde wohlbehalten seinem 54 Jahre alten Besitzer übergeben. Bei einer folgenden Nachschau des Tiergeheges konnten Beschädigungen an dem zirka 1,80 Meter hohen Zaun festgestellt werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental sucht nun den unbekannten Renault-Fahrer mit FR-Kennzeichen, welcher die vier Personen mit dem Schaf an der Leine gesehen hatte. Dieser war zirka 40 Jahre alt, hatte einen 3-Tage Bart und eine rote Wollmütze auf. Er wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07673/88900 in Verbindung zu setzen.

