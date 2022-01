Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Durchsuchung von Wohnung und Festnahme nach Serie von Straftaten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Nach einer Serie von Straftaten haben Polizeibeamte des Pp Lenzkirch zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizeidirektion und der Hundestaffel, in Lenzkirch eine Wohnung durchsucht und hierbei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Einsatzkräfte durchsuchten in den frühen Morgenstunden des 13.01.22 eine Wohnung in Lenzkirch. In den Räumen des 31-jährigen Wohnungsinhabers und dessen 36-jährigen Mitbewohners konnten die Beamten diverse Betäubungsmittel sowie umfangreiche Beweismittel, welche mutmaßlich überwiegend aus Betrugsdelikten stammten, sicherstellen. Aus den Funden dieser Durchsuchungen ergaben sich Hinweise auf weitere Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität. Die umfangreichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber lag bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Lörrach vor. Dieser wurde vollstreckt, sodass sich der 36-Jährige nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell