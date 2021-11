Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbrecher weckt Bewohner.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. November 2021) ging ein Einbrecher nicht gerade leise vor. Gegen 0:40 Uhr versuchte er die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Heideweg aufzubrechen. Bewohner hörten Geräusche und verständigten die Polizei. Der Einbrecher konnte nicht mehr ermittelt werden. An der Tür entstand geringer Sachschaden. In das Haus hinein gelangte der Täter nicht. Ihre Beobachtungen zu dem Einbruchversuch teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 mit.

