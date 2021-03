Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Erfolgreiche Vermisstensuche

Baden-Baden (ots)

Ein älterer Herr konnte am Donnerstag um etwa 17:45 Uhr wohlbehalten wiedergefunden werden, nachdem seit dem Vormittag nach ihm gesucht wurde. Der 87-jährige demente Mann war nach einem Arzttermin um 10 Uhr in der Lichtentaler Straße verschwunden. Eine Suchaktion, die zeitweise durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, verlief schließlich erfolgreich. Der Mann konnte am frühen Abend von einer Polizeistreife in der Fußgängerzone entdeckt und wohlauf wieder in sein Pflegeheim gebracht werden konnte.

