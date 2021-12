Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unbekannter nimmt unbefugt Bagger in Betrieb, Auto vs. Fahrrad

Aalen (ots)

Oberrot: Unbekannter nimmt unbefugt Bagger in Betrieb

Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 8:30 Uhr indem er einen auf einer Grünfläche an der Klingwiesenstraße abgestellten Bagger unbefugt in Betrieb nahm. Hierbei beschädigte der Unbekannte mit der Baggerschaufel eine Straßenlaterne, Verkehrszeichen, Bordsteinsegmente sowie auch den dortigen Asphalt.

Die Polizei Mainhardt bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07903 940014.

Crailsheim: Auto vs. Fahrrad

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr wollte ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer von der Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Ingersheim nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei erkannte er einen auf dem Gehweg entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrer zu spät. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Radfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell