Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Kennzeichen an Autos abgerissen und entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Mehrere Kennzeichen entwendet

Ein Unbekannter hat von Mittwoch 08:20 Uhr bis Donnerstag 10:00 Uhr fünf Kennzeichen von geparkten Autos samt Kunststoffhalterungen abgerissen und entwendet. Die bisher bekannt gewordenen Diebstähle ereigneten sich im Bereich "Bei der langen Brücke" bis zum Brühlweg, wo an zwei Pkw Skoda, zwei Opel und einem VW Golf folgende Kennzeichen demontiert wurden: WN- XC 3442, WN-OX 115, BK-SD 1802, WN-RE 1004, WN-CW 404

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder auf den Verbleib der Kennzeichen nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Rufnummer 07191 3526-0 entgegen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 11:10 Uhr missachtete eine BMW-Fahrerin die Vorfahrtsregelung. Sie bog in die Forststraße in Richtung Klinikum ein und stieß mit einer 60-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Waiblingen: Fahrzeug nicht ausreichend gesichert

Ein nicht genügend gegen das Wegrollen gesicherter Opel machte sich am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr selbständig und rollte infolgedessen auf eine Hecke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

