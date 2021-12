POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nach Sachbeschädigung in Polizeigewahrsam, Enforcement-Trailer beschmiert, Unfall mit schwer verletzter Person

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Nach Sachbeschädigung in Polizeigewahrsam, Enforcement-Trailer beschmiert, Unfall mit schwer verletzter Person

Kreßberg-Waldtann: Betrunkener randaliert und wird in Gewahrsam genommen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0:45 Uhr klingelte ein stark alkoholisierter 21-Jähriger an einem Haus in der Oberen Hirtengasse. Als ihm die Bewohnerin deutete zu verschwinden, schlug der Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Haustüre ein. Dabei zerstörte er die Glaselemente der Haustüre. Anschließend ging er weiter schlug bei einer weiteren Adresse auf die Haustüre ein und zerstörte Gegenstände im Garten. Die Herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann antreffen. Offenbar war er stark betrunken. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Enforcement-Trailer mit Farbe beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Goldbacher Straße aufgestellten Enforcement-Trailer mit gelber Farbe. Dabei wurde die Linse der Blitzerstation komplett beschmiert, sowie Beleidigungen gegen die Polizei auf die Seite des Anhängers gesprüht. Der Sachschaden dürfte mindestens im dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Rot am See: Unfall mit schwer verletzter Person

Gegen 3:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem VW Golf die L1040 von Hausen am Bach in Richtung Brettheim. Offenbar aufgrund eines die Fahrbahn querenden Rehs musste der Fahrer seinen PKW stark abbremsen und kam dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb etwa 15 Meter weiter in einem Acker stehen. Eine 18-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an dem Golf beläuft sich auf rund 500 Euro.

