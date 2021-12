Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 83-Jähriger stirbt an Unfallfolgen, Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr hat ein Unbekannter an einem auf einem Parkplatz in der Hugo-Sachs-Straße geparkten VW Passat die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr übersah ein 39 Jahre alter VW-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Haller Straße und Willy-Brandt-Straße einen im Kreisverkehr befindlichen Audi eines 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Crailsheim: Unfall an Kreuzung

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Mazda die Friedrich-Bergius-Straße und wollte nach rechts in die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Altenmünster abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden VW Golf eines 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro.

Rot am See: Unfallopfer nachträglich verstorben

Der am Dienstag, 21.12.2021 bei einem Unfall schwer verletzte 83-Jährige erlag nun im Krankenhaus seinen Verletzungen-

Ursprüngliche Pressemeldung vom 21.12.2021, 15:13 Uhr:

Rot am See: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr geriet ein 83-jähriger Mann aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich eines Verbindungsweges zwischen Oberwinden und Lenkerstetten unter das linke hintere Rad seines Traktors, wobei er eingeklemmt wurde. Der Mann konnte durch herbeikommende Personen unter dem Traktor befreit werden. Anschließend kam er mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell