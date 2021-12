Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Katalysator entwendet, Pkw contra Fußgänger & Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Aalen (ots)

Waiblingen: Katalysator von Pkw entwendet

Im Zeitraum zwischen Montag, 20.12.2021 und Mittwoch, 29.12.2021 entwendeten bisher unbekannte Diebe den Katalysator eines VW Polo, der in der Rinnenäckerstraße abgestellt war. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Pkw contra Fußgänger

Ein 55 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte am Dienstag kurz vor 13 Uhr beim Befahren der Blumenstraße einen Fußgänger, der die Straße am Zebrastreifen überqueren wollte, zu spät und erfasste diesen. Der Fußgänger zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Der 38-jährige Mann, der in der Nacht auf Mittwoch wegen des Verdachts des unerlaubten Rauschgifthandels festgenommen worden ist, wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 12:10 Uhr:

Backnang: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Eine Polizeistreife erkannte am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr einen Pedelec-Fahrer, der die Schöntaler Straße in Schlangenlinien befahren hatte. Der Mann wurde von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es ergaben sich bei ihm zunächst konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung. Zudem wurden bei ihm ca. 25 Gramm Amphetamin und ca. 1500 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und sichergestellt. Bei einer in der Folge durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere ca. 230 Gramm an Cannabisprodukten, Ecstasy-Tabletten, psilocybinhaltige Pilze sowie ca. 4 Gramm Kokain aufgefunden. Der 38-jährige deutsche Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Mittwoch einem Haftrichter wegen des Verdachts des unerlaubten Rauschgifthandels in nicht geringer Menge vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell