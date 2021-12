Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Katalysator entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer bog am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr von der L 1115 kommend auf die B 14 in Richtung Backnang-West ab. Hierbei missachtete er das Rechtsfahrgebot und streifte einen entgegenkommenden Pkw Mercedes, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall weiter. Hinweise auf diesen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Waiblingen: Katalysator entwendet

An einem VW Polo wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen der Katalysator entwendet. Das Fahrzeug stand in der Straße In den Rinnenäckern, wo das Fahrzeugteil mittels eines Trennschleifers demontiert wurde. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Wohnungseinbruch

Einbrecher haben am Dienstag die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in der Gotthilf-Bayh-Straße in ein Wohnhaus einzubrechen. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 22 Uhr verschafften sie die Täter über einen aufgebrochenen Wintergarten und weiteren aufgebrochenen Türen Zugang zum Gebäude. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei in Schmiden hat nun die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet unter Tel. 0711/9519130 um Zeugenhinweise.

