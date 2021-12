Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hund und Hase von Auto erfasst, Sachbeschädigung, PKW-Aufbruch, Unfall

Rot am See: Hund und Hase von Auto erfasst

Am Dienstagabend wollte ein 63-Jähriger mit seinem Hund Gassi gehen. Dabei riss sich der Hund von der Leine los, um einem Hasen nachzujagen. Während der Hatz liefen beide Tiere auf die B290 und wurden dort von dem Opel Astra einer 48-Jährigen erfasst, welche auf der Bundesstraße in Richtung Rot am See fuhr. Beide Tiere wurden bei der Kollision getötet. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Vellberg: Sachbeschädigung an Haustüre

Ein Unbekannter schlug zwischen Freitag, den 24.12.2021, 20:30 Uhr und Montag, den 27.125.2021, 17:00 Uhr offenbar derart stark gegen die Haustür eines Einfamilienhauses in der Eschenauer Straße, dass dabei die Verglasung der Tür zersprang. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: PKW-Aufbruch

Ein Unbekannter schlug am Dienstag zwischen 12:38 Uhr und 13:00 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Beifahrerscheibe einer auf dem Wanderparkplatz im Gewann Buchholz abgestellten Mercedes A-Klasse ein. Der Unbekannte entnahm aus einer auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche den Geldbeutel.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Untermünkheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag kurz vor 17:00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem Citroen-Kleinlaster die B19. An einer dortigen Ampel fuhr der 31-Jährige mit seinem Laster auf einen zuvor an der Ampel haltenden Daimler eines 28-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Daimler auf einen weiteren davorstehenden Daimler einer 28-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 14.000 Euro.

