Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Urlauberin findet 1.000 Euro und gibt diese bei der Polizei ab

Karlshagen (ots)

Eine 67-jährige Urlauberin aus Karlsruhe (deutsche Staatsangehörige) hatte gestern Mittag (26.08.2021, 13:00 Uhr) 1.000 Euro in der Polizeistation Karlshagen abgegeben. Die ehrliche Finderin gab gegenüber der Polizei an, dass sie das Bargeld in einem Ferienhaus im Kapitänsweg in Karlshagen fand.

Der wahre (!) Besitzer des Geldes kann sich unter Angabe von detaillierten Informationen in der Polizeistation Karlshagen oder im Fundbüro des Amtes Usedom-Nord in Zinnowitz melden.

