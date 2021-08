Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einjähriges Kind stürzt vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Greifswald

Greifswald (ots)

Heute Vormittag (13.08.2021, 09:16 Uhr) kam es in der Makarenkostraße in Greifswald zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften, weil ein Kleinkind aus der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses (Fallhöhe: ca. 7 m) stürzte. Nach ersten Informationen der Polizei ließ die 30-jährige Mutter (pakistanische Staatsangehörigkeit) ihren einjährigen Sohn (deutsche Staatsangehörigkeit) für einen sehr kurzen Moment unbeobachtet, als dieser vermutlich über das Sofa und die Fensterbank aus dem offenen Fenster kletterte und in die Tiefe stürzte. Das Kind wurde zur ärztlichen Untersuchung umgehend ins Uniklinikum Greifswald gebracht. Nach jetzigem Stand ist der Junge unverletzt.

Die genauen Umstände des Ereignisses werden derzeit noch ermittelt.

