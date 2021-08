Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbrüche in Corona-Testzentren in Karlshagen und Trassenheide

Karlshagen (ots)

Unbekannte Täter sind von gestern bis heute in zwei Corona-Testzentren auf der Insel Usedom eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten in der Zeit vom 11.08.2021, 14:00 Uhr bis 12.08.2021, 09:00 Uhr in das Testzentrum in der Schulstraße in Karlshagen ein. Außerdem wurde in der Zeit vom 11.08.2021, 18:00 Uhr bis 12.08.2021, 09:00 Uhr in das Corona-Testzentrum am Haltepunkt Trassenmoor in Trassenheide eingebrochen. In beiden Fällen haben es die Diebe u. a. auf technische Geräte, Bargeld, Test-Zertifikate, Corona-Tests und Masken abgesehen. Der Schaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat bereits vor Ort die Ermittlungen wegen besonders schweren Einbruchs in zwei Fällen übernommen und sicherte Spuren. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell