Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.07.2021.

Peine (ots)

Motorradfahrer ignorierte Anhaltesignale der Polizei. Zeugenaufruf.

Peine, An der Simonstiftung, 15.07.2021, 13:50 Uhr.

Nach bisherigem Erkenntnisstand beabsichtigte die Polizei, den 28-jährigen Fahrer eines Motorrades zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und versuchte zu flüchten. Folgenden Streckenverlauf legte der Fahrer zurück: Virchowstraße, An der Simonstiftung, weiter in Richtung der B 65, Dungelbeck in Richtung Woltorf, kurz vor dem Bahnübergang Woltorf über eine Feldweg in Richtung Beneckestraße. Im weiteren Verlauf dann in Richtung Heisenbergstraße. Der Fahrer konnte schließlich im Lehmkuhlenweg gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des Fahrers konnten die Beamten ermitteln, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugenaufruf: Der Fahrer verhielt sich verkehrsgefährdend gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Die Polizei Peine sucht Zeugen oder weitere Geschädigte. Bitte melden Sie sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 05171/9990.

Täter entwendeten hochwertige E-Bikes.

Edemissen, Dorf`s Acker, 14.07.2021, 22.30 Uhr-15.07.2021, 08:30 Uhr.

Die Täter entwendeten aus einem unverschlossenen Fahrradschuppen zwei hochwertige E-Bikes der Firma Kalkhoff und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 4.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176/976480.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell