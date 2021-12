Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Verletzten, Farbschmierereien, Einbruch

Aalen (ots)

Bopfingen: Zwei Schwerverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Zwei Schwerverletzte sowie zwei totalbeschädigte Pkw sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Aalener Straße zwischen Bopfingen und Aufhausen ereignete. Ein 43-jähriger Ford-Fahrer fuhr gegen 13.00 Uhr vom Hertleinweg kommend in die B29 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 64-Jährigen, die mit ihrem Audi in Richtung Aalen unterwegs war. Beide Beteiligt wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer der Frau blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Es befanden sich drei Rettungswagen- sowie eine Notarztbesatzung im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Während des Rettungseinsatzes war die Fahrbahn vorübergehend voll gesperrt, ansonsten konnte der Verkehr einseitig vorbeigeleitet werden.

Aalen: Farbschmiererei- Zeugen gesucht!

Zwischen Dienstag, 18:15 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr haben bislang Unbekannte Schäden an Gebäudefassaden verschiedener Örtlichkeiten verursacht. Mit schwarzer Farbe sprühten die Unbekannten Schriftzüge auf mehrere Hauswände. Die jeweiligen bisher bekannt gewordenen Tatorte lagen im Innenstadtbereich an den Straßen Stadelgasse, Storchenstraße, Spitalstraße und Beinstraße. Die Polizei Aalen sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Aalen unter der 07361/5240 entgegen.

Wasseralfingen: Einbruch in Berufsschulzentrum

Am Mittwoch gegen 02:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Berufsschulzentrum in der Steinbeisstraße, indem sie eine Notfalltür eintraten. Im Gebäude wurden mehrere PCs, Monitore sowie ein Getränkeautomat beschädigt. Auf einer Treppe im Außenbereich wurde ein PC mit Monitor vermutlich zum späteren Abtransport bereitgestellt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

An einem Daimler-Benz, welcher am Dienstag zwischen 17:20 Uhr und 17:25 Uhr auf einem Behindertenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße abgestellt war, wurde vermutlich mit einem Messer der vordere Reifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell