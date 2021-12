Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Backnang: (ots)

Eine Polizeistreife erkannte am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr einen Pedelec-Fahrer, der die Schöntaler Straße in Schlangenlinien befahren hatte. Der Mann wurde von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es ergaben sich bei ihm zunächst konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung. Zudem wurden bei ihm ca. 25 Gramm Amphetamin und ca. 1500 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und sichergestellt. Bei einer in der Folge durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere ca. 230 Gramm an Cannabisprodukten, Ecstasy-Tabletten, psilocybinhaltige Pilze sowie ca. 4 Gramm Kokain aufgefunden. Der 38-jährige deutsche Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Mittwoch einem Haftrichter wegen des Verdachts des unerlaubten Rauschgifthandels in nicht geringer Menge vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

