FW-BOT: Ereignisreicher Feiertag für die Feuerwehr Bottrop

Bottrop (ots)

(Li) Am heutigen Fronleichnam hatte die Feuerwehr Bottrop mehrere Einsätze zu bewältigen. Um 17:00 Uhr wurde ein verletzter Graureiher an den Stadtteichen gemeldet. Der Graureiher wurde durch die Feuerwehr in eine Duisburger Tierklinik gebracht, wo er operativ versorgt werden musste. Um 18:30 Uhr musste die Wohnungstür einer länger vermissten Person geöffnet werden. Der Bewohner der Wohnung wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen waren nicht feststellbar. Um 19:00 Uhr wurde ein mit Eichenprozessionsspinnern befallener Baum an der Leibnizstr. abgesperrt. Um 20:30 Uhr hatte ein Blitz in eine Tanne an der Rheinstahlstr. eingeschlagen. Der Baum geriet dadurch in Brand. Der einsetzende Regen und Löschmaßnahmen der Anwohner waren so effektiv, dass die Einsatzkräfte nur noch kleinere Restlöscharbeiten durchführen mussten. Um kurz nach 22:00 Uhr zog ein Starkregen über das Stadtgebiet Bottrop hinweg. Innerhalb kürzester Zeit liefen ca. 60 Notrufe in der Leitstelle auf. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte an ca. 30 Einsatzstellen tätig werden. Wasser drang in Keller ein und Straßenzüge wurden überschwemmt. Der Einsatzschwerpunkt waren die Stadteile Stadtmitte, Batenbrock, Boy und Welheim. Insbesondere der Bereich der Brakerstr. war betroffen. Hier hatte sich auf einer Länge von ca. 200 m das Wasser teilweise 1 m hoch gestaut. Dadurch waren mehrere angrenzende Gewerbebetriebe stark unter Wasser gesetzt. Der Starkregeneinsatz dauert bis ca. 4:00 Uhr an. Neben den Unwettereinsätzen löste um 0:15 Uhr eine automatische Brandmeldeanlage in einem Kirchhellener Wohnkomplex aus. Um ca. 0:40 Uhr wurde die Feuerwehr durch eine weitere Brandmeldeanlage, diesmal aus einem Bottroper Krankenaus, alarmiert. Bei beiden Einsätzen wurde kein Schadenfeuer festgestellt, so dass diese Einsätze schnell beendet werden konnten. Um die Fülle der Einsätze abzuarbeiten waren die ehrenamtlichen Frauen und Männer der Einheiten Altstadt, Boy, Vonderort, Kirchhellen, Fuhlenbrock und die Berufskräfte der Feuerwehr Bottrop eingesetzt.

