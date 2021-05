Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gehäuftes Einsatzvorkommen am Nachmittag

Bottrop (ots)

Gleich drei parallele Einsätze musste die Feuerwehr Bottrop am heutigen Freitag abarbeiten.

Zunächst wurde ein umgestürzter Baum in Grafenwald gemeldet. Dieser blockierte nicht nur die Straße, sondern verfing sich auch noch in eine Stromleitung. Zusammen mit einem Techniker des örtlichen Energieversorgers wurde der Baum durch die Berufsfeuerwehr Bottrop und der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwald zerkleinert und mit einem Kran aus der Stromleitung gehoben.

Währenddessen meldete ein LKW-Fahrer auf der Autobahn A31 einen brennenden Reifen an seinem LKW. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Bottrop-Feldhausen und wartete auf die Einsatzkräfte. Nach kurzer Zeit erreichte die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen die Einsatzstelle. Das Feuer am Reifen war bereits erloschen. Jedoch wurde an der Achse noch eine Temperatur von über 350 °C gemessen. Die Achse wurde mittels Wasser auf 25 °C heruntergekühlt. Die mitalarmierte Berufsfeuerwehr Bottrop musste nicht mehr tätig werden und konnte zum dritten Einsatz entsendet werden.

Auf der Oberhausener Str. entwurzelte eine ca. 20m hohe Buche und lag über der gesamten Fahrbahn inklusive des Geh- und Radweges. Die Berufsfeuerwehr zerkleinerte dem Baum mit der Kettensäge und zog den Stamm mittels Seilwinde in den Waldrand. (Do)

