Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz - Betrugsversuch - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Stuttgarter Straße übersah eine 21-Jährige am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr den Ford Fiesta eines 23-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Mini Cooper. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Essingen: Vorfahrt missachtet

Ein verletzter Autofahrer und ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend ereignete. Kurz nach 19.30 Uhr fuhr eine 63-jährige Jeep-Fahrerin von der Daimler Straße kommend nach links in die Landesstraße 1165 (Bahnhofstraße) ein und stieß mit einem Pkw Opel zusammen, dessen 26 Jahre alter Fahrer seinerseits von der vorfahrtsberechtigten Straße nach links in die Daimler Straße abbog. Der 26-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt.

Abtsgmünd: Bankmitarbeiterin verhinderte finanziellen Schaden

Mehrere Anrufe brachten eine 71-Jährige am Mittwochmorgen dazu, dass sie bei ihrer Bank vorstellig wurde, um 4300 Euro an ihr Unbekannte zu überweisen. Der Dame war am Telefon erzählt worden, dass gegen sie wegen der Teilnahme an einem Gewinnspiel eine Forderung in Höhe von 8700 Euro gegen sie bestehen würde. Sollte die 71-Jährige den geforderten Betrag von 4300 Euro nicht überweisen, würde ein Inkasso-Verfahren gegen sie eingeleitet. Durch die Anrufe verunsichert machte sich die 71-Jährige tatsächlich auf den Weg, um das Geld zu überweisen. Glücklicherweise erkannte eine Bankangestellte den Betrug und konnte das Schlimmste verhindern, so dass der gutgläubigen Frau kein finanzieller Schaden entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagmittag 12.30 Uhr und Mittwochmorgen 9.30 Uhr einen Mazda CX5, der in der Straße Im Pflaumbach abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen-Forst: Brandalarm in der Mülldeponie

Am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr löste in der Mülldeponie Ellert die Brandmeldeanlage aus, nachdem dort vermutlich durch ein im Müll befindliches Metallteil das Förderband übermäßig erhitzt hatte. Das kleine Feuer konnte vom eigenen Feuerwehrdienst der GOA selbst gelöscht werden; ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Mögglingen und Heubach, die auf der Anfahrt waren, war nicht mehr nötig.

Abtsgmünd: 2000 Euro Schaden bei Brand

In einem Firmengebäude in der Straße Dettenried kam es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr vermutlich durch Funkenflug in der Filteranlage einer Schweißkabine zu einer starken Rauchentwicklung. Letztlich entstand in der Anlage durch das Feuer ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd, die mit 25 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort war, wurde die Werkshalle gut durchgelüftet; die komplette Filteranlage wurde abgelöscht und ausgebaut.

Unterschneidheim: Biber von Fahrzeug erfasst

Auf der Landesstraße 1070 zwischen Zöbingen und Walxheim erfasste eine 41-Jährige am Mittwochabend gegen 21 Uhr mit ihrem Subaru einen die Fahrbahn querenden Biber, wobei an ihrem Fahrzeug ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der Biber wurde bei dem Anprall getötet.

Lorch: Versuchter Einbruch

Rund 1000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte beim Versuch, in ein Gebäude in der Kantstraße einzubrechen. Der versuchte Einbruch fand in der letzten Woche zwischen Donnerstagnachmittag 14.30 Uhr und Mittwochabend 19.30 Uhr statt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug übersehen

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend entstand. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 87-Jähriger mit seinem BMW die Neue Straße abwärts, wo er beim Vorbeifahren an einem am Straßenrand geparkten Pkw BMW den Pkw einer entgegenfahrenden 24-jährigen Audi-Fahrerin übersah und es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers noch gegen den geparkten BMW geschleudert. Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt; alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell