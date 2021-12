Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte randalierten auf einem Friedhof

Diebe stahlen Grabschmuck

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Montag, randalierten Unbekannte auf einem Friedhof an der Lindenstraße in Meerbeck. Dabei beschädigten sie mehrere Gräber und entwendeten Grabschmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem Zeitraum etwas verdächtiges beobachten konnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

