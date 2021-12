Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

Dinslakener verletzte sich schwer

Dinslaken (ots)

Am Montagabend gegen 18.00 Uhr befuhr eine 19-jährige Dinslakenerin mit einem Auto die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Lohberg. An der Kreuzung Luisenstraße beabsichtigte sie nach links in diese einzubiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Mann aus Dinslaken, der mit seinem Pedelec den linken Radweg der Hünxer Straße in Fahrtrichtung Lohberg befuhr und die Einmündung Luisenstraße queren wollte.

Der Dinslakener stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste. Eine Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell