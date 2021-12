Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach illegalem Autorennen

Wesel (ots)

Ein verbotenes Autorennen haben sich ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Autofahrer auf der Reeser Landstraße geliefert. Ein Zeuge, der hinter den Autos (ein schwarzer Mercedes und ein blauer Lexus) Richtung Flüren unterwegs war, beobachtete, wie die Männer an Kreuzungen stark beschleunigten, als die Ampel Grün zeigte.

Polizisten hielten den 18-Jährigen auf dem Parkplatz der Eissporthalle an. Den 19-jährigen Tatverdächtigen ermittelten die Beamten wenig später. Das illegale Autorennen hatte sich am Donnerstag gegen 22.45 Uhr über diesen Bereich hingezogen: Reeser Landstraße/Nordstraße in Richtung Wesel-Flüren bis zur Kreuzung Reeser Landstraße/Bocholter Straße und in Richtung Wesel-Innenstadt von der Kreuzung Reeser Landstraße/Bocholter Straße bis zur Kreuzung Reeser Landstraße/Grafenring/Herzogenring.

Die Polizei Wesel sucht weitere Zeugen, die das Rennen gesehen haben. Sie bittet, Hinweise unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell