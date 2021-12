Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit 0,9 Promille aufgefahren

Lippstadt (ots)

Am Samstagabend (4. Dezember 2021), gegen 19 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Pforzheim befuhr die Stirper Straße aus Richtung Beckumer Straße kommend in Fahrtrichtung Overhagener Straße. Zu dieser Zeit befand sich eine 18-jährige Lippstädterin in gleicher Fahrtrichtung mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegerspur zum Konrad-Adenauer-Ring, auf der sie verkehrsbedingt warten musste. Der 42-Jährige fuhr der Autofahrerin mit seinem Wagen auf. Durch den Aufprall wurde sein Wagen gegen das Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel geschleudert, welches daraufhin aus dem Boden herausgerissen wurde. Die Lippstädterin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung führte mit dem Mann aus Pforzheim einen Atemalkoholtest durch. Dieser endete mit 0,9 Promille, einer Blutprobe und der Beschlagnahme seines Führerscheines. (reh)

